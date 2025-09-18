Fin d’aventure en Australie pour Douglas Costa, retenu au Brésil par la justice

Problèmes à domicile.

Bloqué au Brésil depuis plusieurs mois, Douglas Costa n’ira pas au bout de son aventure australienne. L’ailier de 35 ans, qui n’a plus foulé les pelouses depuis mai dernier, et le Sydney FC, ont résilié leur contrat d’un commun accord malgré un « délai de plus de deux mois » accordé, comme l’a annoncé le club dans un communiqué.

Des pensions alimentaires à régler

Recruté l’an passé pour deux saisons, l’ancien du Bayern et de la Juve n’aura finalement enfilé le maillot bleu ciel qu’à 25 reprises. En cause : une montagne d’ennuis personnels et judiciaires, notamment des pensions alimentaires impayées. Selon Globo, sa dette atteindrait près de 80 000 euros, avec à la clé un mandat d’arrêt valable deux ans, qui permet aux forces de l’ordre de le cueillir à tout moment. Un scénario déjà connu en 2023, quand son passage au LA Galaxy avait été parasité par la même histoire.

Le Sydney FC, lui, récupère une place de joueur étranger juste avant le début de saison (17 octobre). Douglas Costa, de son côté, devra solder ses comptes avant d’espérer écrire un nouveau chapitre ailleurs.

