Ligue 1 + débarque en Italie

MBC
Perché amo la Ligue 1.

Depuis le début de la saison, le partenaire de LFP Media en Italie, Sky Italia, diffusait seulement deux matchs de Ligue 1 par journée. À partir de la J5 ce week-end, les Italiens amoureux de notre bon vieux championnat et les expatriés qui vivent dans la Botte auront accès à l’entièreté des rencontres grâce à Ligue 1 +, d’après les informations du média Calco Finanza.

Flo’Tov en tête d’affiche

De Rome à Milan, en passant par Naples et Venise, la nouvelle plateforme préférée des Français sera disponible depuis le service de Sky Italia. Son communiqué explique que cet accord permettra aux tifosis « de suivre les champions d’Europe du PSG, ainsi que de quelques-uns des meilleurs talents du football mondial comme les vainqueurs de la Coupe du monde 2018 et anciens de la Serie A Paul Pogba (AS Monaco), Olivier Giroud (LOSC Lille) et Florian Thauvin (RC Lens) », rapporte le média italien.

Plus croustillant qu’une pizza au pomodoro.

