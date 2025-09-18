- MLS
Triplé pour Son, un péno arrêté par Hugo Lloris : match fou entre Salt Lake et LAFC
Il ne pouvait pas sortir cette parade le 18 décembre 2022 ?
Après l’arrêt de Marco Carnesecchi sur le penalty immonde de Bradley Barcola pendant PSG-Atalanta, Hugo Lloris a aussi stoppé un péno lors de la victoire du Los Angeles FC face au Real Salt Lake en MLS. Le match se disputait à 3h30 du matin, heure française, ce jeudi, ce qui a empêché l’Hexagone de vivre ce moment historique en direct. Sur un penalty tiré par Rwan Seco en deuxième mi-temps, le cuir a tapé le poteau et est revenu, par miracle, dans les bras de Lloris, une nouvelle fois parti du mauvais côté.
One of the wildest PK's you'll ever see. 🤯 pic.twitter.com/KkYSrx8BqQ— Major League Soccer (@MLS) September 18, 2025
Le Son qui tue
En amont de cette parade chanceuse, le nouveau californien Heung-min Son vivait sa dreaming live grâce à un doublé inscrit lors du premier acte. L’addition était déjà salée pour Salt Lake qui a finalement sorti la tête de l’eau pour réduire la marque par l’intermédiaire de Zavier Gozo.
Quelques minutes plus tard, Son a remis le couvert en inscrivant son premier triplé dans le championnat américain avant que Denis Bouanga score l’ultime but de la rencontre (4-1). Los Angeles reste toujours solidement attaché à sa quatrième place de la conférence ouest.
