  • MLS
  • J28
  • Real Salt Lake-Los Angeles FC (1-4)

Triplé pour Son, un péno arrêté par Hugo Lloris : match fou entre Salt Lake et LAFC

MBC
Il ne pouvait pas sortir cette parade le 18 décembre 2022 ?

Après l’arrêt de Marco Carnesecchi sur le penalty immonde de Bradley Barcola pendant PSG-Atalanta, Hugo Lloris a aussi stoppé un péno lors de la victoire du Los Angeles FC face au Real Salt Lake en MLS. Le match se disputait à 3h30 du matin, heure française, ce jeudi, ce qui a empêché l’Hexagone de vivre ce moment historique en direct. Sur un penalty tiré par Rwan Seco en deuxième mi-temps, le cuir a tapé le poteau et est revenu, par miracle, dans les bras de Lloris, une nouvelle fois parti du mauvais côté.

Le Son qui tue

En amont de cette parade chanceuse, le nouveau californien Heung-min Son vivait sa dreaming live grâce à un doublé inscrit lors du premier acte. L’addition était déjà salée pour Salt Lake qui a finalement sorti la tête de l’eau pour réduire la marque par l’intermédiaire de Zavier Gozo.

Quelques minutes plus tard, Son a remis le couvert en inscrivant son premier triplé dans le championnat américain avant que Denis Bouanga score l’ultime but de la rencontre (4-1). Los Angeles reste toujours solidement attaché à sa quatrième place de la conférence ouest.

Vous parlez du FC, des Galaxy, des Lakers, des Kings, des Rams ou des Clippers ?

Sous une tempête de neige, Lloris et Los Angeles tombent à Salt Lake City

MBC

