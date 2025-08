Heung-min Son devient le joueur le plus cher de l'histoire de la MLS

Les adieux d’une légende.

Heung-min Son quitte officiellement Tottenham pour rejoindre le Los Angeles FC contre 22,5 millions d’euros. L’attaquant devient joueur désigné de la franchise, et par la même occasion le joueur le plus cher de l’histoire de la MLS. Son nouveau contrat expire en 2027, plus deux années en option.

Après dix ans à Londres, l’international sud-coréen de 33 ans suit les pas de Carlos Vela, Giorgio Chiellini, Olivier Giroud, Gareth Bale et Hugo Lloris. Les deux derniers ont été ses coéquipiers en Angleterre, Son reprenant le brassard porté par le gardien français. Le lauréat du plus beau but de l’année 2020 a soulevé l’Europa League cette année. Dans une des deux longues vidéos postées sur les réseaux sociaux des Spurs, l’attaquant, en pleurs, parle d’« une des décisions les plus dures de sa vie. » « J’ai tout donné. Je sais que ça peut être surprenant et difficile, mais j’ai tout donné. Pour cela, j’ai besoin d’un nouveau chapitre. Ne soyez pas déçus. Je le serai de ne pas vous revoir sur les terrains, mais je serai dans vos livres d’histoire. Je vous aime. […] Dix ans, c’est beaucoup non ? C’était un honneur. »

Tissues at the ready 😭 A final goodbye message from Sonny... pic.twitter.com/w1w39GVMML — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 6, 2025

