Hugo Lloris bientôt libéré de Tottenham ?

You go Hugo!

Noël a beau être passé, le journaliste italien Fabrizio Romano s’en fout royalement puisqu’il vient d’apporter aux fans d’Hugo Lloris leur cadeau avec deux jours de retard. Et ces derniers doivent avoir le sourire jusqu’aux oreilles puisqu’il ne s’agit ni plus ni moins que d’une bonne nouvelle pour le portier français, tricard à Tottenham, avec qui il n’a plus joué depuis le 23 avril dernier : un transfert au Los Angeles FC.

🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.

Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2023