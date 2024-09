Bruno Genesio revient sur la victoire de l’OL à Manchester City

I recup the souvenir.

Ce mardi, Bruno Genesio et les Lillois défient le Sporting pour la reprise de la Ligue des champions. Devant la presse, le coach arrivé cet été a profité de l’occasion pour se remémorer l’inoubliable victoire de l’OL à Manchester City (1-2), archifavori et champion d’Angleterre en titre, pour mettre en avant le fait que la défaite chez les Verts vendredi dernier pouvait ne pas avoir d’impact sur le match du mardi soir sur la scène européenne pour les Dogues.

« Certains essayaient de trouver le nombre de buts qu’on allait encaisser »

À la question de savoir qui serait le favori de la rencontre, l’ancien entraîneur de Rennes a désigné son adversaire du jour, puis s’est permis de rappeler que tout était possible dans le football : « Avant de jouer Manchester City, on a perdu à Caen 1-0, on a été nuls, on a fait un match catastrophique. Je me souviens le lendemain de tous les pronostics, des journalistes et des supporters, qui pariaient sur la minute à laquelle on allait prendre le premier but, a rembobiné Genesio. Pour certains, c’était la 1re. Pour d’autres, la 3e. D’autres la 5e. D’autres essayaient de trouver le nombre de buts qu’on allait encaisser. » Résultat des courses ? Une victoire inespérée chez l’ogre mancunien.

« Je ne dis pas qu’on va gagner demain, a-t-il poursuivi. Je dis simplement que le football est ainsi fait. L’équipe la plus faible peut battre une équipe plus forte. »

Une belle leçon de vie.

