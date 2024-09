C'est quoi encore ce banger d'Abdul Mumin ?

Mumin le lance-mines.

Ce lundi soir, le Rayo s’est imposé à Vallecas face à Osasuna (3-1). Mais ce que l’on retiendra de cette obscure partie du ventre mou de Liga, c’est que le défenseur central ghanéen Abdul Mumin, qui s’était retrouvé là on ne sait comment, a probablement inscrit le but de l’année, à la 50e minute : une bastos pas possible envoyée sous la barre, du gauche, dans un angle bien fermé. Vu la vitesse à laquelle ça part, on comprend que Sergio Herrera ait eu la flemme d’aller la chercher. Pour ne rien gâcher, la célébration est à la hauteur de ce bijou.

😱💥 Abdul Mumin vient sûrement de marquer l'un des plus beaux buts du championnat avec le Rayo Vallecano ! #action #LaLiga pic.twitter.com/J1ipGG6kwD — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2024

De quoi piquer la vedette à la recrue star James Rodríguez, qui a eu le droit à sa première entrée en jeu, à la 87e.

