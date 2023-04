Pronostic Rayo Vallecano Osasuna : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Match nul logique entre le Rayo Vallecano et Osasuna

La 29e journée de Liga s’ouvre avec une affiche de milieu de tableau entre le Rayo Vallecano et Osasuna. Ces deux équipes sont dans le ventre mou du championnat, puisqu’elles possèdent un matelas d’avance confortable sur la zone de relégation et qu’elles sont distancées pour jouer l’Europe. Le Rayo est en 9e position avec 10 points de plus que Valence, première équipe relégable. La formation madrilène semble se satisfaire de gérer son avance comme le prouvent les derniers résultats de l’équipe. En effet, le Rayo reste sur 8 journées de championnat sans la moindre victoire. Lors de ce passage, le club madrilène a enregistré 5 nuls pour 3 défaites. La dernière en date remonte au week-end dernier face à l’Atlético de Madrid (1-2) de Diego Simeone. Depuis le début de saison, le Rayo est l’équipe qui a signé le plus de matchs nuls en Liga (10) à égalité avec Cadix.

De son côté, Osasuna compte un point de plus que son adversaire du jour. La formation basque a un gros objectif dans cette dernière ligne droite avec la finale de la Copa del Rey face au Real Madrid. Après avoir arraché sa qualification lors de la prolongation face à l’Athletic Bilbao, Osasuna a signé une très belle victoire face à Elche (2-1) en Liga. Rentrés au vestiaire avec un but de retard, les Basques s’en sont remis au Marocain Ezzalzouli (ex-Barça), auteur d’un doublé, pour décrocher 3 points importants. Avec 11 points d’avance sur la relégation, le Rayo devrait pouvoir gérer dans cette fin de saison et se focaliser sur la Coupe d’Espagne. Dans cette affiche entre deux formations calées dans le ventre mou, on pourrait voir un match nul. D’autant que si le Rayo est le co-champion des nuls en Liga avec 10 partages des points, Osasuna n’est pas mal avec 8 matchs nuls au compteur.

