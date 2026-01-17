En direct : Angers-OM (0-0)

Salut la compagnie ! Mieux que la finale de la CAN ou que le derby de Manchester : le SCO d'Alexandre Dujeux revient aux affaires ce samedi (21h05). Typiquement le genre de matchs où l'OM peut déraper, pile au milieu d'une goleada en Coupe de France et d'un immense rendez-vous en Ligue des champions. On se retrouve vers 20h45, vous ne le regretterez pas !