S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J18
  • Angers-Marseille (2-5)

Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde »

FC
Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde »

Oui, l’Olympique de Marseille s’est fait plaisir à Angers lors de la dix-huitième journée de Ligue 1 en dominant largement le Sco. Oui, les Phocéens en ont profité pour devenir l’attaque la plus efficicace du championnat devant le Paris Saint-Germain. Il n’empêche, Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde ». La raison ? Le transport compliqué pour arriver à destination, comme l’entraîneur l’a expliqué en conférence de presse : « On a eu un gros retard en avion à cause de la météo, on a dû venir en car depuis Rennes… Et au final, on est arrivé au stade un peu comme des supporters. Cela nous permet de comprendre ce que vivent les fans, ça m’a un peu rappelé ma jeunesse. »

Pour le reste, le coach italien s’est montré ravi de la prestation de ses joueurs : « On a très bien joué en première mi-temps, elle a même été la meilleure en termes de qualité de jeu depuis mon arrivée. Le but encaissé a la fin nous a plus énervés que fait peur et la seconde période a été un peu moins bonne, mais la deuxième réalisation concédée vient davantage d’un problème tactique. » Et le technicien de terminer avec un mot pour Liverpool, que son équipe s’apprête à affronter en Ligue des champions : « On peut être très fort, mais on peut perdre contre tout le monde si on n’est pas dedans. Si on est bien préparé, on peut lutter contre n’importe qui. L’objectif est d’enchaîner dix matchs de grande qualité et donc d’être régulier, c’est la clé. » Celle qui forcera le verrou des Reds ?

Haris Belkebla : « On a été complètement nul ! »

FC

À lire aussi
25
Revivez Angers-OM (2-5)
  • Ligue 1
  • J18
  • Angers-OM
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui va remporter la Coupe d'Afrique des nations ?

Le Maroc
Le Sénégal
Fin Dans 6h
81
42
25
Revivez Angers-OM (2-5)
Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Revivez Angers-OM (2-5)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!