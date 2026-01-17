S’abonner au mag
Avant Liverpool, l’OM profite de la douceur angevine

Par Ulysse Llamas
3 minutes

Une énorme première mi-temps a permis à l’Olympique de Marseille de dérouler à Angers lors de la dix-huitième journée de championnat, et l'a également fait devenir la meilleure attaque de Ligue 1. Une jolie manière de préparer l’accueil de Liverpool en Ligue des champions.

Angers 2-5 OM

Buts : Sbaï (45e+2) et Allevinah (90e+2) pour le SCO // Gouiri (19e), Greenwood (24e), Traoré (34e), Wheah (40e) et Paixão (88e) pour l’OM 

Une semaine à quatorze buts, trois retours de blessures (Hamed Junior Traoré, Amine Gouiri et Facundo Medina) qui s’apparentent à des recrues et une gestion tranquille en deuxième mi-temps : voilà comment l’Olympique de Marseille, à Angers, a préparé l’accueil de Liverpool (4-1).

Trop d’absents au Sco

Le SCO a beau être une des meilleures équipes de Ligue 1 selon Roberto De Zerbi, il part sans des éléments clefs. Himad Abdelli, sur le départ vers l’OM, est hors du groupe. Sidiki Chérif, lui aussi sur le départ, est laissé sur le banc. Alexandre Dujeux démarre donc sans ces deux habituels titulaires, mais en sachant qu’il a tenu tête à Monaco ou à Rennes et a longtemps résisté contre Lens à Raymond-Kopa.

Ce n’est pas mal, mais ça ne suffit pas à bien rentrer dans son match. En effet, l’OM bénéficie rapidement du brouillard du coup d’envoi pour enrhumer les Scoïstes : si Hervé Koffi fait une première fois le nécessaire sur Timothy Wheah et Gouiri (4e), ce dernier ouvre ainsi le score de près (0-1, 19e). Cinq minutes plus tard, Mason Greenwood échange avec Emerson et trouve une belle reprise (0-2, 24e).

Cinq buteurs différents

L’OM est lancé, garde la balle tout en exploitant bien la profondeur et Hamed Junior Traoré creuse le trou après une belle feinte de corps (0-3, 34e). L’Ivoirien marque, au passage, son premier but de la saison tandis que Timothy Wheah alourdit le score sur un super mouvement collectif (0-4, 40e). Bref, l’OM fait la fête. Même si après la réduction de l’écart d’Amine Sbaï (1-4, 45e+2), la deuxième période repart plus doucement.

Mais Greenwood heurte vite la barre transversale (53e), avant que l’OM ne laisse souffler ses cadres et montre quelques travers. Comme cette passe en retrait moche de Balerdi (54e), par exemple. Il n’empêche, Paixão participe tout de même à la fête (1-5, 88e). La réduction du score de Jim Allevinah, le revenant, ne change rien (2-5, 90e+2). Reste à savoir si l’OM est vraiment prêt pour Liverpool. Toutes les chances sont de son côté, en tout cas.

Angers (4-2-3-1) : Koffi – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – Belkebla (cap.), Courcoul (Djibirin, 63e) – Belkhdim, Mouton (Capelle, 76e), Sbaï (Allevinah, 76e) – Peter (Chérif, 63e). Entraîneur : Alexandre Dujeux.

OM (4-2-3-1) : Rulli – Murillo, Balerdi (cap.), Medina, Emerson (Vermeeren, 90e+1) – Højbjerg, Nadir (Gomes, 82e) – Greenwood (O’Riley, 61e), Weah, Traoré (Paixão, 61e) – Gouiri (Aubameyang, 61e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

