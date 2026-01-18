S’abonner au mag
Haris Belkebla : « On a été complètement nuls ! »

Haris Belkebla : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>On a été complètement nuls ! »

Encaisser cinq buts à domicile, ça fait mal à l’ego. C’est ce qu’il s’est passé pour Angers lors de sa large défaite contre l’Olympique de Marseille à l’occasion de la dix-huitième journée de Ligue 1, le SCO pouvant se sentir humilié après ce revers. Sur Ligue 1 +, Haris Belkebla n’a en tout cas pas mâché ses mots au moment de commenter la contre-performance de son équipe : « Face à une grande équipe comme l’OM, c’est compliqué quand tu fais une prestation comme ça. »

« Ils nous étaient supérieurs, aujourd’hui. Mais je pense que nous, on a été complètement nuls en première mi-temps… Il faut dire les choses ! a encore critiqué le capitaine des locaux, avec lucidité. Que ce soit tactiquement et dans l’envie ou dans les duels, on avait toujours un temps de retard. Quand il fallait mettre le pied, on était toujours battus dans les duels défensifs. Avec le ballon, on n’était pas bons non plus. » Pas une journée de merde, carrément un week-end…

Roberto De Zerbi a passé « une journée de merde »

Revivez Angers-OM (2-5)
