Kylian Mbappé chasse Stéphane Guivarc'h

Des stats ! Des stats, des stats, des stats ! Auteur d’un doublé contre Benfica, Kylian Mbappé compte déjà treize buts après huit matchs de Ligue des champions depuis le début de la saison. Un total impressionnant qui le place largement en tête du classement des buteurs, et laisse imaginer qu’il puisse atteindre des sommets d’ici la fin de la compétition. Au point de devenir le meilleur buteur français de l’histoire sur une saison européenne ?

Le record est actuellement détenu par Stéphane Guivarc’h et ses 17 caramels avec l’AJ Auxerre lors de la saison 1997-1998. Un total sur le papier largement accessible pour le Kyks, auquel il reste potentiellement neuf matchs à disputer (si le Real parvient jusqu’en finale). Avec pour l’heure en ligne de mire un barrage contre Bodö/Glimt ou Benfica. Deux opportunités supplémentaires de faire trembler les filets ?

Attention tout de même à ne pas traverser la Coupe du monde sans marquer en fin de saison.

