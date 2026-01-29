José Mourinho ne pensait pas que Benfica avait besoin d’un autre but

L’un des plus grands coachs du Real était leur plus grand ops. À quelques secondes de la fin, José Mourinho pensait que Benfica n’avait plus besoin de marquer.

Trubin avait failli marquer contre Porto

« Quand j’ai fait entrer mes deux défenseurs, on m’a dit que c’était bon, qu’on n’avait plus besoin d’un autre but. Alors j’ai dit : on ferme la porte », a raconté le Portugais après la rencontre. Sauf qu’entre-temps, l’information n’était plus la bonne.

"When I made the last changes, I was told [that] is enough, so let's close the door... Then they tell me we need one more goal, but I cannot make more changes." 😱 José Mourinho reflects on the madness of Benfica's insane finish as they qualify for the #UCL knockout playoffs 😅 pic.twitter.com/qoIa7Iet8N — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 28, 2026

« Deux secondes plus tard, on me dit qu’il nous faut encore un but pour nous qualifier », explique Mourinho. Problème : plus aucun changement possible, après avoir bétonné le tout avec les entrées d’António Silva et d’Enzo Barrenechea.

La solution arrive alors presque par défaut. « La chance, c’est qu’on a obtenu un coup franc et qu’on a fait monter le grand Anatoliï Trubin, continue-t-il. Face à Porto, nous avions une occasion similaire et il avait presque marqué, donc on savait que le grand gars était capable de le faire. »

Visionnaire jusqu’au bout le Special One