Beye retient la victoire de l'OM : «Aujourd'hui, on va dormir troisièmes de Ligue 1 » 

Le plateau de Beye. Habib Beye est revenu sur la troisième victoire de rang de son OM en Ligue 1 contre l’AJ Auxerre (1-0). Même si ce fût bien galère, comme en témoigne l’absence de tir cadré en première période, l’ancien coach de Rennes préfère retenir les trois points et le podium. « Je pense que l’ambiance est liée au fait qu’on a eu une première mi-temps un peu terne dans les ambitions et dans les intentions, a expliqué l’ancien latéral au micro de Ligue 1 +. On le savait, on a été prévenus. »

Combat, abnégation et trois points

« J’ai beaucoup aimé le visage de mon équipe sur le combat qu’ils ont eu ce soir, a-t-il poursuivi. On ne prend pas de but, c’est très important. Ce n’est pas forcément la plus belle des victoires mais je veux saluer leur abnégation dans ce contexte pas simple, parce qu’ils sont habitués à un Vélodrome en fusion. »

« On a un petit peu tâtonné, on a été un petit peu plus incisifs en deuxième période. […] Ce qui aujourd’hui domine, c’est une satisfaction parce que c’est une troisième victoire de rang en Ligue 1. Aujourd’hui, on va dormir troisièmes de Ligue 1. » Marseille n’a toujours perdu qu’un seul match à domicile cette saison en Championnat et affiche exactement le même bilan que la saison dernière à ce stade de la saison. « Je ne suis pas là pour déconstruire ce qui a été fait avant moi », a rappelé Habib Beye.

J’ai dit allez l’OM Habib, allez l’OM !

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