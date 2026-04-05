Habib Beye est prêt à partir à la chasse

Le lièvre lillois a intérêt à courir vite. Rétrogradé à la quatrième place de Ligue 1 après sa défaite à Monaco, l’Olympique de Marseille n’a plus son destin en main pour finir sur le podium. Pas de quoi affoler Habib Beye, qui s’imagine déjà courir après le LOSC. « Je l’ai dit à mes joueurs, on était quatrièmes quand on est arrivés, chasseurs. On repasse quatrièmes, il va falloir chasser sur les six derniers matchs, a imagé le coach olympien au micro de Ligue 1+. Et surtout jouer avec de la confiance parce que la pression va être importante. On est dans un club où il faut gagner, ça fait deux défaites d’affilée. Il faut absolument qu’on renoue avec la victoire dès vendredi contre Metz. »

🎙️ "C'est la compétition, on est prêt à ça. Vendredi, il faudra faire un très gros match à domicile." Habib Beye déjà focus pour repartir au combat dans 5 jours sur Ligue 1+ 👊 pic.twitter.com/vy1KhxMqqd — L1+ (@ligue1plus) April 5, 2026

Cinq équipes en trois points ? « C’est excitant »

Le technicien a également tenu à souligner la prestation des siens, qui auraient pu mériter un meilleur sort. « Il faut toujours trouver le positif dans ces moments-là. C’est difficile parce que le groupe est affecté par la défaite. Ce que je leur ai dit, c’est qu’avec ce contenu, cette qualité, ces opportunités, on doit mieux faire », a-t-il regretté. Des ingrédients sur lesquels il faudra s’appuyer lors des six journées restantes, alors que les Phocéens se retrouvent au milieu d’un peloton de cinq équipes qui se tiennent en trois points, de Lille (3e, 50 points) à Rennes (7e, 47 points). Ce qui ne déplaît pas à Beye : « Très bien, c’est excitant, c’est la compétition, il faut être prêt à ça ».

Malheur aux vaincus.

Pour Medina, « les supporters ne méritent pas ça »