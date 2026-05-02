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Al-Hilal maintient la pression sur Al-Nassr, Karim Benzema buteur

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Benzema maintient Al-Hilal dans la course au titre

Cristiano Ronaldo devra encore mouiller le maillot. Al-Hilal a répondu au leader Al-Nassr en balayant Al Hazem samedi soir en Saudi Pro League (0-3). Karim Benzema a joué son rôle en montrant la voie à son équipe avec un but dès la 9e minute. Son neuvième pion en dix apparitions depuis son arrivée en février.

Al-Hilal a ensuite dû attendre le money time pour se mettre à l’abri, grâce à Marcos Leonardo (82e) et un penalty de Rúben Neves (90e+3). Cette victoire vaut son pesant de cacahuètes puisqu’elle permet à Al-Hilal de revenir à cinq points d’Al-Nassr à quatre journées de la fin. En sachant que les deux clubs s’affronteront le 12 mai.

L’odeur de l’essence.

Karim Benzema et Al-Hilal éliminés prématurément de la Ligue des champions d’Asie

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