L'énorme bévue d'un gardien qui frustre Cristiano Ronaldo

Tout se passait pourtant bien, pour Al-Nassr. Mohamed Simakan avait ouvert le score à la demi-heure de jeu, le leader du championnat menait lors de la 32e journée de Saudi Pro League et une victoire suffisait pour assurer le titre. Mais alors qu’il ne restait que quelques secondes à disputer, Bento a offert l’égalisation à Al-Hilal.

CR7 pas encore champion

Dans le temps additionnel, le gardien de but brésilien a en effet complètement raté sa sortie et a marqué contre son camp. De quoi frustrer Cristiano Ronaldo (qui n’a pas inscrit sa 101e réalisation) et l’ensemble de ses partenaires, même si le club compte toujours cinq points d’avance en tête du classement (avec un match de moins à disputer, toutefois).

Et qui est le dauphin, au fait ? Al-Hilal, bien sûr !

QU’EST-CE QUE JE VIENS DE VOIR ? 💀 Al Nassr et Cristiano Ronaldo étaient à 10 secondes de remporter la SPL… FLOP 😨 90+8’ | Al Nassr 1 - 1 Al Hilal https://t.co/MA5Ltyl5Jf pic.twitter.com/wlp1BSWCKE — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) May 12, 2026

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