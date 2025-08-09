Darwin Núñez et Íñigo Martínez déguerpissent en Arabie saoudite

L’effet Zack Nani.

Encore une belle journée pour la Saudi Pro League : quelques minutes après Enzo Millot à Al-Ahli, ce sont Darwin Núñez (26 ans) et Íñigo Martínez (34) qui ont officialisé leur arrivée en Arabie saoudite.

En échec à Liverpool où il évoluait depuis trois ans (seulement cinq buts en Premier League la saison passée), l’attaquant uruguayen arrive à Al-Hilal (contre une cinquantaine de millions d’euros), où il partagera le vestiaire avec du beau monde : Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, Renan Lodi, João Cancelo, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Malcom ou encore Aleksandar Mitrović.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Le défenseur central, quant à lui, quitte le FC Barcelone libre, après deux saisons dont une dernière très fructueuse, pour filer à Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Aymeric Laporte, Mohamed Simakan, Marcelo Brozović et João Félix.

Mais surtout un max de moula.

