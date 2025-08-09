S’abonner au mag
  • Arabie saoudite

Darwin Núñez et Íñigo Martínez déguerpissent en Arabie saoudite

JB
Darwin Núñez et Íñigo Martínez déguerpissent en Arabie saoudite

L’effet Zack Nani.

Encore une belle journée pour la Saudi Pro League : quelques minutes après Enzo Millot à Al-Ahli, ce sont Darwin Núñez (26 ans) et Íñigo Martínez (34) qui ont officialisé leur arrivée en Arabie saoudite.

En échec à Liverpool où il évoluait depuis trois ans (seulement cinq buts en Premier League la saison passée), l’attaquant uruguayen arrive à Al-Hilal (contre une cinquantaine de millions d’euros), où il partagera le vestiaire avec du beau monde : Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Theo Hernández, Renan Lodi, João Cancelo, Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić, Malcom ou encore Aleksandar Mitrović.

Le défenseur central, quant à lui, quitte le FC Barcelone libre, après deux saisons dont une dernière très fructueuse, pour filer à Al-Nassr avec Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Aymeric Laporte, Mohamed Simakan, Marcelo Brozović et João Félix.

Mais surtout un max de moula.

