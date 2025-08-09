S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Enzo Millot en Arabie saoudite : c’est fait

JD
Enzo Millot en Arabie saoudite : c&rsquo;est fait

L’avion a été détourné.

On l’attendait, c’est désormais officiel. Contre une indemnité de 28 millions d’euros, Enzo Millot s’est engagé pour trois ans avec le club saoudien d’Al Ahli. Le club de Djeddah l’a annoncé ce samedi soir avec une vidéo piquante venue rappeler que l’international espoir français, médaillé d’argent aux derniers Jeux olympiques avec les Bleuets, était tout proche de signer à l’Atlético de Madrid.

« Nous suivons Enzo depuis un certain temps déjà, confie l’entraîneur d’Al Ahli Mathias Jaissle, dans le communiqué partagé par le cinquième de l’exercice 2024-2025 de Saudi Pro League. Il est doué sur le plan technique et possède une excellente intelligence tactique. Le fait qu’il vienne de la Bundesliga est également parfait pour nous : c’est un championnat très physique et très rapide, ce qui lui permet d’être prêt pour ce que nous attendons de lui la saison prochaine. Nous sommes impatients de voir ce qu’il peut apporter à l’équipe et comment il va compléter le reste du groupe. » La saison dernière avait été celle de la confirmation pour Millot. Le joueur de 23 ans est apparu à 29 reprises en Bundesliga et 8 fois en Ligue des champions, où il a marqué deux fois et délivré trois passes décisives. En guise de point d’orgue, on retiendra sa victoire en Pokal face à l’Arminia Bielefeld, le premier trophée de sa carrière. Avant, peut-être une Supercoupe d’Arabie saoudite contre Al Qadisiya le 20 août prochain.

Et maintenant, c’est parti pour Millot de solitude.

Lionel Messi bientôt avec Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite ?

JD

À lire aussi
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
  • Mystère
Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part

Presque deux ans après sa disparition, le vol MH370 de la Malaysia Airlines n’a toujours pas été retrouvé, laissant les familles des victimes et les enquêteurs du monde entier face à des questions sans réponse

Les grands récits de Society: Vol MH370 pour nulle part
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine