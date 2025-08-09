Enzo Millot en Arabie saoudite : c’est fait

L’avion a été détourné.

On l’attendait, c’est désormais officiel. Contre une indemnité de 28 millions d’euros, Enzo Millot s’est engagé pour trois ans avec le club saoudien d’Al Ahli. Le club de Djeddah l’a annoncé ce samedi soir avec une vidéo piquante venue rappeler que l’international espoir français, médaillé d’argent aux derniers Jeux olympiques avec les Bleuets, était tout proche de signer à l’Atlético de Madrid.

« Nous suivons Enzo depuis un certain temps déjà, confie l’entraîneur d’Al Ahli Mathias Jaissle, dans le communiqué partagé par le cinquième de l’exercice 2024-2025 de Saudi Pro League. Il est doué sur le plan technique et possède une excellente intelligence tactique. Le fait qu’il vienne de la Bundesliga est également parfait pour nous : c’est un championnat très physique et très rapide, ce qui lui permet d’être prêt pour ce que nous attendons de lui la saison prochaine. Nous sommes impatients de voir ce qu’il peut apporter à l’équipe et comment il va compléter le reste du groupe. » La saison dernière avait été celle de la confirmation pour Millot. Le joueur de 23 ans est apparu à 29 reprises en Bundesliga et 8 fois en Ligue des champions, où il a marqué deux fois et délivré trois passes décisives. En guise de point d’orgue, on retiendra sa victoire en Pokal face à l’Arminia Bielefeld, le premier trophée de sa carrière. Avant, peut-être une Supercoupe d’Arabie saoudite contre Al Qadisiya le 20 août prochain.

Et maintenant, c’est parti pour Millot de solitude.

