Lionel Messi bientôt avec Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite ?

Et si la Saudi Pro League recréait la plus grande rivalité footballistique du siècle ?

Selon les informations de L’Équipe, les champions d’Asie en titre d’Al-Ahli seraient très chauds à l’idée de voir le champion du monde évoluer dans leurs rangs et auraient entamé des discussions avec le joueur. Éliminé de la Coupe du monde des clubs, l’Argentin a déjà retrouvé la MLS ce weekend pour un doublé mais sera surtout en fin de contrat à l’issue de l’année civile, à la fin du championnat américain. Une opportunité de marché plus qu’intéressante, en termes d’images notamment, mais peut-être aussi sportivement, si tout un collectif se dévoue à la cause de l’ancien Ballon d’or.

Pour cela, on imagine aisément un salaire XXL pour la Pulga, alors qu’il faudra peut-être faire un peu de place, dans un effectif qui compte déjà Édouard Mendy, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Ivan Toney ou encore Roberto Firmino. Attention toutefois, David Beckham n’a peut-être pas dit son dernier mot. Avec Miami, l’Argentin pèse pour le moment 52 buts en 64 rencontres mais avec toujours un sentiment de jouer contre des joueurs qui le regardent, plus qu’ils ne cherchent à lui confisquer le ballon.

Mais du coup, Al-Ahli va aussi devoir tenter de signer ses copains Alba, Busquets et Suarez ?

