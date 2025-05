Al Ahli remporte la Ligue des champions asiatique

Cette fois, c’est la bonne.

Pour les nostalgiques de Premier League, il y avait quelques beaux noms sur le terrain ce samedi à Jeddah, à l’occasion de la finale de Ligue des champions d’Asiatique. Al Ahli, emmené par Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Édouard Mendy ou encore Ivan Toney, affrontait Kawasaki, l’équipe japonaise qui a fait chuter Al-Nassr, la formation de Cristiano Ronaldo au tour précédent. Et ce sont les Saoudiens qui ont raflé la mise (2-0), pour la première fois de leur histoire (après deux échecs en finale en 1986 et en 2012), grâce à des buts de Galeno et de Franck Kessié, tous deux servis par Bobby Firmino.

Mendy, Firmino et Mahrez pourront désormais dire qu’ils ont gagné la Ligue des champions sur deux continents !

La Ligue des champions asiatique s’envole pour CR7