Ivan Toney compare la Premier League et la Saudi Pro League

Tout pour faire plaisir à Mohammed ben Salmane.

Joueur d’Al-Ahli depuis l’année dernière, Ivan Toney rejoint la longue lignée des fervents supporters du championnat saoudien. Dans une interview pour le Guardian, l’ancien golgoth de Brentford a osé comparer la Saudi Pro League et la Premier League. « Selon moi, le championnat saoudien concurrence la PL », a-t-il balancé au média anglais sous la chaleur de Djeddah.

Al-Ahli proche du top 4 de Premier League, vraiment ?

Pour illustrer ses propos, l’international anglais, pas appelé par Thomas Tuchel pour ce rassemblement de septembre, a rappelé « qu’Al-Hilal avait bien battu Manchester City lors du Mondial des clubs ». Toney a aussi ajouté que son club d’Al-Ahli serait proche du top 4 s’il évoluait dans l’élite du football anglais.

À la limite, ils finiraient devant Manchester United, oui.

