Grosse surprise à la Coupe du monde des clubs !

Manchester City 3-4 (A.P) Al-Hilal

Buts : Bernardo Silva (9e), Haaland (55e), Foden (104e) pour Manchester City // Marcos Leonardo (46e, 112e), Malcom (52e) et Koulibaly (94e) pour Al-Hilal

Cristiano avait raison.

L’opinion publique prévoyait une suprématie européenne durant ce Mondial des clubs, il n’en sera peut-être rien. Alors que l’Inter s’offrait enfin des vacances en sortant contre Fluminense, un ancien Nerazzurri réalise l’exploit de la compétition. Dans le Camping World Stadium d’Orlando se tenait l’antépénultième huitième de finale. Un affrontement que l’on peut presque définir comme une bataille du Golfe, entre les Saoudiens d’Al-Hilal et un Manchester City sous pavillon émirati.

Le dernier braquage d’Inzaghi

Le match ne prend pas de round d’observation, Rayan Aït-Nouri poussant Renan Lodi à la faute, ce qui profite à Bernardo Silva (1-0, 9e). Mais la propriété du fonds public saoudien se rebiffe, prenant l’avantage en début de seconde période grâce à Marcos Leonardo et Malcom. Très vite, un autre cafouillage permettra aux Citizens d’égaliser, l’inévitable Erling Haaland marquant son troisième but de la compétition.

En prolongation, les entrées d’Omar Marmoush et de Rayan Cherki devaient faire beaucoup de bien à l’équipe de Pep Guardiola, mais c’est Kalidou Koulibaly qui redonne la mène à Al-Hilal, sur une tête puissante. Il n’en faudra pas plus au prodige lyonnais pour envoyer un ballon somptueux à Phil Foden et provoquer le but du 3-3.

Un coup de génie qui ne restera qu’une anecdote, le club de la Lune l’emportant grâce au doublé de Marcos Leonardo à la 112e minute. Le duel des gardiens aura été déterminant dans ce péplum, Bono effectuant une dizaine d’arrêts en deux heures de jeu, tandis qu’Ederson en fera seulement deux. C’est donc un quart de finale très inattendu qui se tiendra le 4 juillet à 21 heures, entre Fluminense et Al-Hilal. Le vainqueur se retrouve dans la même partie de tableau qu’une autre équipe non européenne : Palmeiras, se préparant à jouer Chelsea en quarts de finale.

