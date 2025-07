Les riches ont mangé les riches.

Au terme d’un match dingue, Al-Hilal est venu à bout de Manchester City en 8es de finale du Mondial des clubs au terme de la prolongation (3-4) dans la nuit de lundi à mardi. Une performance XXL de l’équipe saoudienne, entraînée depuis le début du mois de juin par Simone Inzaghi. Le vice-champion d’Europe avec l’Inter n’a pas boudé son plaisir à l’issue de la rencontre : « Nous savions qu’il fallait réussir quelque chose d’extraordinaire si nous voulions battre Manchester City et c’est exactement ce que les garçons ont fait, ils ont été magnifiques. […] Nous devions être extraordinaires parce que Manchester City… eh bien on connaît tous cette équipe. Nous avions à gravir un Everest sans oxygène pour gagner et nous l’avons fait. »

Ce que ça représente. 💙#FIFACWC | @Alhilal_EN pic.twitter.com/IKJmTZKryq — Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 🏆 (@fifaworldcup_fr) July 1, 2025

Une victoire « avec le cœur »

Affable, le technicien italien est également revenu sur ses débuts avec le club de Riyad : « Ça fait tout juste trois semaines que nous travaillons ensemble et vous pouvez voir à quel point les joueurs s’appliquent, les efforts qu’ils fournissent. En tant qu’entraîneur, c’est évidemment très satisfaisant. » Le natif de Plaisance : « Tous les joueurs ont été exceptionnels en tout : dans les phases de possession comme de non-possession. »

Al-Hilal rencontrera Fluminense en quarts, tombeur de l’Inter.

Grosse surprise à la Coupe du monde des clubs !