Le PSG doublé par Al-Hilal pour Bernardo Silva ?

150 000 euros de salaire par semaine à Manchester City. 930 000 à Al-Hilal ? C’est l’offre astronomique qu’aurait reçue Bernardo Silva ce dimanche selon les informations du Daily Star. Le club saoudien serait aussi prêt à poser 80 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du milieu portugais, contractuellement lié aux Skyblues jusqu’en 2025. Longtemps annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain, Bernardo Silva pourrait bien rejoindre Kalidou Koulibaly, Rúben Neves et Jorge Jesus du côté d’Al-Hilal.

