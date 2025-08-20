S’abonner au mag
  • Supercoupe d'Arabie saoudite
  • Al Qadisiya-Al Ahli (1-5)

Al Ahli et Enzo Millot retrouveront Al-Nassr et Cristiano Ronaldo en finale

RFP
Une manita, chef.

Alors qu’hier, Al-Nassr s’est défait d’Al Ittihad malgré le carton rouge de Sadio Mané en première période (2-1), l’autre demi-finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite se jouait ce mercredi entre Al Qadisiya et Al Ahli.

Une finale le 23 août

Un succès sans appel finalement pour les coéquipiers d’Enzo Millot, buteur pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, qui se sont imposés 5-1 grâce à un joli petit contre-son-camp de Nacho Fernández, fidèle à lui-même.

Une victoire clinquante, avec deux passes décisives de Riyad Mahrez. Les joueurs d’Al Ahli affronteront désormais João Félix et Cristiano Ronaldo en finale, le 23 août prochain.

Le trophée d’une vie pour Millot et tous les autres.

Monaco pourrait perdre son capitaine d'ici la fin du mercato

RFP

