Monaco pourrait perdre son capitaine d'ici la fin du mercato

RFP
Capitaine, capitaine, vous n’êtes plus le capitaine.

Tout au long de l’été, Monaco a su tenir, empêchant les rapaces d’Arabie saoudite et de Premier League mettre le grappin sur ses meilleurs éléments. Néanmoins, les choses risquent de changer dans les prochains jours avec le possible départ du capitaine monégasque.

Selon RMC Sport, Monaco serait en discussions avec Al-Ahli, qui a déjà chipé Enzo Millot lors de ce mercato estival. Les Monégasques pourraient bien obtenir un joli chèque pour Denis Zakaria (plus de 40 millions d’euros), mais la perte serait très importante pour Adi Hütter et les siens.

Sans leur milieu phare qui a brillé lors des dernières saisons sur le Rocher, les pensionnaires du stade Louis-II vont devoir trouver un nouveau milieu défensif en cette fin de mercato. Pour rappel, le retour de Pogba n’est espéré que pour octobre selon le club. Pas sûr que l’international français aura en plus la capacité physique pour faire oublier le Suisse dans les prochaines semaines voire les prochains mois.

Paul Akouokou devrait être dispo puisque l’OL n’a aucune chance de jouer contre Manchester United cette saison.

Un poster d'Alejandro Garnacho vandalisé à Old Trafford

RFP

