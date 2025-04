La Ligue des champions asiatique s’envole pour CR7

Encore raté.

Al-Nassr ne disputera pas la finale de la Ligue des champions asiatique. Sorti en quarts de finale l’an dernier, le troisième de la Saudi Pro League a été éliminé par Kawasaki en demi-finales ce mercredi (2-3). Menés au score dès la 10e minute, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo et Mohamed Simakan ont vite réagi grâce à Sadio Mané (28e). Leur défense les a cependant trahis, à nouveau, face à Yuto Ozeki (41e) et Akihiro Ienaga (76e). Aymeric Laporte n’a pas élevé le niveau en se faisant déborder comme un cadet par Erison sur le troisième but japonais.

Le supersub Ayman Yahya a relancé le suspense en marquant d’une frappe aux 25 mètres (87e), mais trop tard : Al-Nassr laisse échapper sa dernière chance de gagner un trophée cette saison. De son côté, Kawasaki affrontera Al-Ahli, mené par Roberto Firmino et Riyad Mahrez, dès samedi pour le titre à Djeddah.

Un club saoudien peut (toujours) en cacher un autre.

