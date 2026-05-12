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Coupe du monde : Florian Thauvin toujours dans le coup

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Coupe du monde : Florian Thauvin toujours dans le coup

Ce serait tout de même une très, très grosse surprise. Mais voir Florian Thauvin à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France est toujours possible, au vu des propos du principal concerné. Transparent en conférence de presse, le joueur de Lens a en effet indiqué qu’il faisait partie d’une liste élargie.

Une préconvocation en guise d’espoir

« Je fais partie de la préconvocation, mais je n’ai pas plus d’information que ça sur l’initiative. C’est déjà bien de faire partie de la préliste, mais ce n’est pas nouveau : ça fait déjà presque deux ans, maintenant », a ainsi dévoilé le champion du monde 2018, qui fait partie des meilleurs éléments de Ligue 1 et de l’équipe type de la saison selon les trophées UNFP.

Un peu plus de chance d’aller aux États-Unis que d’être champion.

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