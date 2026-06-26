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L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG

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L’OM et l’OL sanctionnés par la DNCG

Panique sur Lyon et Marseille. Quelques jours après avoir écopé d’un sursis à statuer à la suite de son audition ratée, l’Olympique de Marseille connaît les nouvelles sanctions prises par la DNCG. L’Olympique lyonnais est également concerné.

Encadrement de masse salariale pour les deux Olympiques

Déjà épinglé par l’UEFA, l’OM connaît son sort au niveau national. Ce vendredi, le gendarme financier du football français a prononcé un encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations à l’encontre du club phocéen.

Au bord du précipice l’été dernier et sauvé sur le gong, l’OL n’a pas été épargné et a lui aussi été sanctionné par la DNCG. À l’instar du rival sudiste, sa masse salariale sera encadrée dans son budget de reprise. Pour rappel, depuis plusieurs jours, il est question d’un rachat des parts majoritaires du club par Michele Kang.

Décidément, les deux Olympiques ne se lâchent jamais. À la vie à la mort.

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VM

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