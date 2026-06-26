Avec le triplé de Dembélé, la France met fin à une série noire qui courait depuis Knysna

Vous l’avez pas vu venir celle-là… Face à la Norvège ce vendredi, la France s’est mis dans la bonne direction très tôt dans le match, grâce à un doublé magnifique d’Ousmane Dembélé, puis une réduction du score norvégienne de Thelo Aasgaard (2-1). L’ouverture du score signée du Ballon d’or 2025 est un petit événement en équipe de France.

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En effet, c’est la première fois que les Bleus marquent dans un troisième match de poule de Coupe du monde… depuis juillet 2010 et le fiasco sud-africain ! Cette fois là, les Bleus s’étaient inclinés contre le pays hôte et avaient réduits le score par Florent Malouda. De quoi casser une série noire longue de 16 ans !

Le Mondial des chiffres, finalement.