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Une avancée historique pour le foot féminin

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Une avancée historique pour le foot féminin

C’est un moment qui fera date dans l’histoire du football féminin français. Dans un communiqué, l’UNFP a annoncé que la première convention collective du football féminin professionnel a été signée ce jeudi. Un accord de principe entre l’UNFP, le syndicat des joueurs et joueuses professionnels et Foot Unis, celui des clubs, avait déjà été trouvé mi-mai.

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Une convention pour mieux protéger les joueuses

En avril dernier, Griedge Mbock pointait du doigt l’absence de cette convention dans le foot français. Et pour cause, elle viendra révolutionner des conditions de travail précaires auxquelles sont souvent sujet les joueuses évoluant en France. Primo, d’importantes avancées pour mieux protéger la santé des joueuses sont à constater, avec notamment la garantie du versement des salaires en période de grossesse et pour une durée de 90 jours en cas d’arrêt de travail. Deuxio, cette convention visera également à redonner aux joueuses du pouvoir sur leur droit à l’image. Enfin, de leur côté, les clubs se verront obligés d’accorder un minimum de six semaines de congés payés pour leur joueuses.

Des améliorations qui ne peuvent qu’en appeler d’autres.

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ABS

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