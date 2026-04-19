Griedge Mbock dénonce l'absence de convention collective dans le championnat féminin français

Attendre Godot à côté c’était rien. Invité sur le plateau de Stade 2 au lendemain du match nul concédé par les Bleues face aux Pays-Bas (1-1), Griedge Mbock a salué les évolutions dans le football féminin français, sans oublier de pointer du doigt l’absence de convention collective qui aurait pourtant du être mise en place au moment de la professionnalisation de la Première et Seconde Ligue en septembre 2024.

#Stade2 | 🗣️ « Il y a eu des évolutions» Notre invitée Griedge Mbock revient sur le développement du football féminin français ⚽️ 📺 Stade 2 en direct : https://t.co/LcvzhE4Q6I pic.twitter.com/JKQvSPcU91 — francetvsport (@francetvsport) April 19, 2026

« Il reste encore du chemin »

« On est encore en discussion pour une convention pour le championnat. Pour être plus protégées, pour être plus sereines aussi », a reconnu la défenseure du Paris Saint-Germain. Celle qui a également été intronisée capitaine de l’équipe de France avant l’Euro 2025 a toutefois salué les évolutions positives qui ont eu lieu dans le football féminin tricolore : « On voit qu’on joue dans des grands stades, y’a pas mal de public qui vient on l’a vu avec le record d’affluence à Marseille notamment et on voit le FC Nantes aussi qui fait une très grande saison et qui attire pas mal de public. C’est bien pour l’évolution du football féminin français même s’il reste encore du chemin ».

Bilan mitigé donc.

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