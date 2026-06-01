La liste du Mexique pour la Coupe du monde 2026, avec l’éternel Ochoa

Le monde de Mémo. À 40 ans, Guillermo Ochoa va vivre sa sixième Coupe du monde cet été : un record pour un gardien de but. L’ancien gardien d’Ajaccio fait partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Javier Aguirre. Il « profite » de la grave blessure de Luis Ángel Malágon, l’habituel titulaire, pour glisser sa tête dans la liste et donc réaliser ce nouvel exploit.

Mora fera partie du voyage

De l’autre côté de la pyramide des âges, Gilberto Mora s’apprête à disputer à 17 ans son premier Mondial, et à domicile s’il vous plaît, quand d’autres passeront le bac de français. Il sera également accompagné des deux attaquants stars Santiago Giménez (AC Milan) et Raúl Jiménez (Fulham). À noter la présence de deux joueurs naturalisés il y a peu avec l’Espagnol Álvaro Fidalgo et Julián Quiñones, d’origine colombienne.

Le Mexique devra se défaire d’un groupe A assez ouvert avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Tchéquie.

La liste du Mexique pour la Coupe du monde :

Gardiens : Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Défenseurs : Israël Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (Alkmaar)

Milieux : Edson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Athènes), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscou).

Attaquants : Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raúl Jiménez (Fulham).

Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde