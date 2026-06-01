S’abonner au mag
  • Coupe du monde 2026
  • Mexique

La liste du Mexique pour la Coupe du monde 2026, avec l’éternel Ochoa

EM
8 Réactions
La liste du Mexique pour la Coupe du monde 2026, avec l’éternel Ochoa

Le monde de Mémo. À 40 ans, Guillermo Ochoa va vivre sa sixième Coupe du monde cet été : un record pour un gardien de but. L’ancien gardien d’Ajaccio fait partie des 26 joueurs convoqués par le sélectionneur Javier Aguirre. Il « profite » de la grave blessure de Luis Ángel Malágon, l’habituel titulaire, pour glisser sa tête dans la liste et donc réaliser ce nouvel exploit.

Mora fera partie du voyage

De l’autre côté de la pyramide des âges, Gilberto Mora s’apprête à disputer à 17 ans son premier Mondial, et à domicile s’il vous plaît, quand d’autres passeront le bac de français. Il sera également accompagné des deux attaquants stars Santiago Giménez (AC Milan) et Raúl Jiménez (Fulham). À noter la présence de deux joueurs naturalisés il y a peu avec l’Espagnol Álvaro Fidalgo et Julián Quiñones, d’origine colombienne.

Le Mexique devra se défaire d’un groupe A assez ouvert avec l’Afrique du Sud, la Corée du Sud et la Tchéquie.

La liste du Mexique pour la Coupe du monde :

Gardiens : Raúl Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Défenseurs : Israël Reyes (América), Jorge Sánchez (PAOK), César Montes (Lokomotiv Moscou), Johan Vásquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (Alkmaar)

Milieux : Edson Álvarez (West Ham), Luis Romo (Guadalajara), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Orbelin Pineda (AEK Athènes), Erik Lira (Cruz Azul), Gilberto Mora (Tijuana), César Huerta (Anderlecht), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Luis Chávez (Dinamo Moscou).

Attaquants : Roberto Alvarado (Guadalajara), Alexis Vega (Toluca), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah), Santiago Giménez (AC Milan), Guillermo Martinez (Pumas), Armando Gonzalez (Guadalajara), Raúl Jiménez (Fulham).

Le Mexique sanctionné par la FIFA à trois semaines de la Coupe du monde

EM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 1j
88
51

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.