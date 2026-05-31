Emmanuel Grégoire ne ferme pas la porte à une vente du Parc des Princes

Alors peut-être. Présent lors des célébrations du deuxième sacre européen du Paris Saint-Germain au Champ-de-Mars, Emmanuel Grégoire n’a pas fermé la porte à une vente du Parc des Princes.

L’espoir demeure

Face aux diffuseurs TV présents lors des festivités, le maire de Paris a notamment annoncé avoir « ouvert la porte » à une vente au club parisien de son stade. L’édile a également rappelé qu’il souhaitait que le PSG « reste au Parc ». « Je crois aussi que c’est le souhait et la priorité du club. On a commencé à discuter. On y travaille de façon discrète. Nos équipes échangent techniquement. J’espère que dans les semaines et les mois qui viennent, on avancera et qu’on aura une très bonne nouvelle à annoncer. »

Alors qu’un périple jusqu’à Passy ou Massy en pleine semaine aurait eu tout son charme.

Des bousculades au Champ-de-Mars au moment de l’arrivée des joueurs