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Embolo et la Suisse démarrent leur prépa par une victoire

UL
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Embolo et la Suisse démarrent leur prépa par une victoire

Suisse 4-1 Jordanie

Buts : Embolo (28e, SP), Ndoye (33e), Xhaka, (45e +9, SP) et Fassnacht (79e) pour les Suisses // Al-Fakhouri (52e) pour les Jordaniens

Avec onze changements. Pour son premier match amical de préparation au Mondial, la Suisse s’est largement imposée contre la Jordanie (4-1). Le pays à la Croix blanche signe par la même occasion sa première victoire de 2026. Les trois helvètes de Ligue 1 ont fait parler d’eux : Breel Embolo a scoré sur penalty son 24ème but en sélection. Yvon Mvogo, titulaire, n’a pas encaissé de but et Denis Zakaria a été aligné en défense, sans trop être inquiété par la 63e nation au classement FIFA.

La Suisse s’envole mardi

Murat Yakın a réalisé onze changements ce dimanche, deux jours avant de s’envoler pour San Diego et les États-Unis. Ses 26 gars tenteront de s’extirper du groupe B du Mondial, composé du Qatar, de la Bosnie-Herzégovine et du Canada, pays hôte. En face, la Jordanie de Moussa Al-Tamari, passeur décisif cet après-midi, devra se coltiner l’Autriche, l’Algérie et l’Argentine pour sa première Coupe du monde.

C’est moins facile.

Les Jordaniens bourrent les urnes pour élire le plus beau but de la saison de L1

UL

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