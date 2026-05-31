La liste de l'Algérie pour la Coupe du monde, avec Riyad Mahrez

Vladimir Cauchemar, ou Vladimir Syma ? Vladimir Petković a dégainé la liste des 26 Algériens qui s’envoleront pour disputer le Mondial 2026. Le Suisse fait confiance à quelques jolis noms bien connus de la Ligue 1, comme Rayan Aït-Nouri, Jaouen Hadjam, Houssem Aouar ou encore Amine Gouiri. Riyad Mahrez est appelé et devrait disputer son dernier Mondial.

Quatre petits nouveaux arrivent en sélection : Achref Abada (USM Alger), Yacine Titraoui (Charleroi), Nadhir Benbouali (Eto FC) et Farès Ghedjemis (Frosisone). Le Lillois Nabil Bentaleb est appelé pour la première fois du mandat Petković, qui est arrivé en Algérie en 2024.

Pas de Bennacer ni de Bounedjah

Comme prévu, Ismaël Bennacer, qui évolue en prêt au Dinamo Zagreb, et Baghdad Bounedjah, d’Al-Shamal, ne sont pas du voyage. Quatre gardiens sont dans la liste : Luca Zidane, qui devrait être le numéro 1, Melvin Mastil, Oussama Benbot et Abdelatif Ramdane. L’Algérie est dans le groupe J et doit affronter l’Argentine, la Jordanie et l’Autriche. L’Algérie a passé une seule fois le premier tour du Mondial. C’était en 2014. Les Allemands s’en souviennent.

La liste de l’Algérie au Mondial :

Gardiens : Luca Zidane (Grenade), Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Troyes) et Abdelatif Ramdane (USM Alger).

Défenseurs : Rafik Belghali (Hellas Vérone), Achraf Abada (USM Alger), Rayan Aït-Nouri (Manchester City), Samir Chergui (Paris FC), Jaouen Hadjam (Young Boys), Zineddine Belaïd (JS Kabylie), Mohamed Tougaï (ES Tunis), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Aïssa Mandi (Lille).

Milieux de terrains : Hicham Boudaoui (Nice), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Nabil Bentaleb (Lille), Ramiz Zerrouki (Twente), Yacine Titraoui (Charleroi), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort).

Attaquants : Riyad Mahrez (Al-Ahli), Mohamed Amoura (Wolfsburg), Ahmed Benbouali (ETO FC), Adil Boulbina (Al-Duhail), Amine Gouiri (OM), Farès Ghedjemis (Frosinone), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

Zé partiiii !

La participation d’Hicham Boudaoui à la Coupe du monde en suspens ?