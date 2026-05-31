S’abonner au mag
  • Angleterre

Sterling arrêté et soupçonné d’avoir conduit sous stupéfiants

UL
3 Réactions
Sterling arrêté et soupçonné d’avoir conduit sous stupéfiants

C’est dur. Jeudi matin, l’international anglais Raheem Sterling a été arrêté au volant d’une Lamborghini dans la région du Hampshire, au sud-ouest de Londres. « Le conducteur, un homme de 31 ans originaire du Berkshire, a été arrêté pour conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite dangereuse, possession de drogue et refus de se soumettre à un test d’alcoolémie », a raconté le Guardian.

Une « dépression psychologique incommensurable »

Si Raheem Sterling a été libéré sous caution et que le joueur est encore présumé innocent, cet événement, qui a fait la une du Sun ce dimanche, révèle le mal-être dans lequel est plongé l’ancien prodige. Une source a en effet indiqué au journal que l’ailier souffrait d’une « dépression psychologique incommensurable », après deux années « extrêmement difficiles ». Elle ajoute : « Comment un international anglais prolifique, qui a mené l’équipe d’Angleterre à des sommets significatifs au cours de la dernière décennie, a-t-il pu se sentir inutile, oublié ? »

Après son départ de Chelsea à la fin du mercato d’hiver, l’ancien de Manchester City était parti aux Pays-Bas. Il a disputé 333 petites minutes avec le Feyenoord Rotterdam, qui ne devrait pas le garder cet été.

La chute d’un monument.

Ronald Koeman pique l’Angleterre et Arsenal

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 2j
88
17

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.