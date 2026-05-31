Sterling arrêté et soupçonné d’avoir conduit sous stupéfiants

C’est dur. Jeudi matin, l’international anglais Raheem Sterling a été arrêté au volant d’une Lamborghini dans la région du Hampshire, au sud-ouest de Londres. « Le conducteur, un homme de 31 ans originaire du Berkshire, a été arrêté pour conduite sous l’influence de stupéfiants, conduite dangereuse, possession de drogue et refus de se soumettre à un test d’alcoolémie », a raconté le Guardian.

Une « dépression psychologique incommensurable »

Si Raheem Sterling a été libéré sous caution et que le joueur est encore présumé innocent, cet événement, qui a fait la une du Sun ce dimanche, révèle le mal-être dans lequel est plongé l’ancien prodige. Une source a en effet indiqué au journal que l’ailier souffrait d’une « dépression psychologique incommensurable », après deux années « extrêmement difficiles ». Elle ajoute : « Comment un international anglais prolifique, qui a mené l’équipe d’Angleterre à des sommets significatifs au cours de la dernière décennie, a-t-il pu se sentir inutile, oublié ? »

Après son départ de Chelsea à la fin du mercato d’hiver, l’ancien de Manchester City était parti aux Pays-Bas. Il a disputé 333 petites minutes avec le Feyenoord Rotterdam, qui ne devrait pas le garder cet été.

Tomorrow's front page: Five armed cops barred from royal residences after complaint over inappropriate comments including ‘Little Hitlers’ slur https://t.co/CryGvugVdM pic.twitter.com/4HSWvsQD66 — The Sun (@TheSun) May 30, 2026

La chute d’un monument.

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