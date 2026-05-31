Dembélé est inarrêtable en Ligue des champions

« Et Ousmane, double ballon d’Or, et Ousmane, double ballon d’Or », ça sonne moins bien. Qu’importe : Ousmane Dembélé a porté le PSG vers son deuxième sacre d’affilée en Ligue des champions. Si tout n’a pas été parfait ce samedi contre Arsenal (1-1, 4-3 aux TAB), le buteur a inscrit le penalty de l’égalisation des siens. Il est sorti en fin de match, perclus de crampes.

Mbappé termine meilleur buteur

Ce but du pied droit lui fait prolonger une sacrée série : l’attaquant de 29 ans a marqué lors de tous les matchs du PSG en Ligue des champions depuis les quarts de finale. Il a été décisif lors des cinq derniers matchs de la campagne européenne des parisiens, contre Liverpool (en quarts) et le Bayern Munich (en demies). Il a également été buteur lors en huitièmes de finale aller contre Chelsea. Avec huit buts et deux passes décisives cette saison en treize matchs disputés de Ligue des champions, l’international français est décisif toutes les 83 minutes. Un standard de Ballon d’Or ? L’ancien du Barça ne termine pas meilleur buteur de la saison européenne, puisque ce trophée honorifique revient à Kylian Mbappé, auteur de quinze buts.

On retiendra son nom dans les quizz, aussi.

Jolie audience pour la finale de Ligue des champions