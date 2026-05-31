S’abonner au mag
  • C1
  • Finale
  • PSG-Arsenal (1-1, 4-3 TAB)

Lorient, Aya Nakamura, Poissy... Scènes de liesse partout en France après le titre du PSG

UL
28 Réactions
Lorient, Aya Nakamura, Poissy... Scènes de liesse partout en France après le titre du PSG

Ambiance de finale de Coupe du monde ? Le PSG a triomphé en Ligue des champions, et a ravi de bonheur une grosse partie de la France. Des scènes de liesse ont été observées un peu partout dans l’Hexagone.

La soirée a été cocasse à Lorient, où le stade du Moustoir n’a pas seulement fêté les cent ans du FC Lorient. Le maintien des Merlus en Liguain et les buts de dingue de Pablo Pagis étaient bien loin des têtes ce samedi soir. Un écran géant a été installé sur la pelouse pour suivre la finale de la Ligue des champions. Les spectateurs ont exulté au moment du tir au but manqué par Gabriel. Le concert des rockeurs de Soldat Louis, s’est ensuite tenu dans la bonne humeur, comme le rapporte Ouest-France.

Aya Nakamura sort un maillot avec la deuxième étoile

Au stade de France, Aya Nakamura a appris la bonne nouvelle pendant son concert. Elle a mis sur pause son show pour présenter à ses fans un maillot du PSG orné de deux étoiles.

Dans la ville de Poissy, le maire (EPR) Karl Olive, grand fan de foot, a été aperçu sur le capot d’une voiture, en train de célébrer la victoire du PSG. Le centre d’entraînement des Parisiens est situé dans cette charmante ville des Yvelines.

https://x.com/A_Oberdorff/status/2061006945151000828?s=20

La fête a du être moins belle à Marseille.

Jolie audience pour la finale de Ligue des champions

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Quelle finale avez-vous préféré ?

PSG-Inter 2025
PSG-Arsenal 2026
Fin Dans 2j
88
16

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.