Lorient, Aya Nakamura, Poissy... Scènes de liesse partout en France après le titre du PSG

Ambiance de finale de Coupe du monde ? Le PSG a triomphé en Ligue des champions, et a ravi de bonheur une grosse partie de la France. Des scènes de liesse ont été observées un peu partout dans l’Hexagone.

La soirée a été cocasse à Lorient, où le stade du Moustoir n’a pas seulement fêté les cent ans du FC Lorient. Le maintien des Merlus en Liguain et les buts de dingue de Pablo Pagis étaient bien loin des têtes ce samedi soir. Un écran géant a été installé sur la pelouse pour suivre la finale de la Ligue des champions. Les spectateurs ont exulté au moment du tir au but manqué par Gabriel. Le concert des rockeurs de Soldat Louis, s’est ensuite tenu dans la bonne humeur, comme le rapporte Ouest-France.

🔥🔥 Avant l'ultime concert de Soldat Louis, pour les 100 ans du FC Lorient, le stade du Moustoir explose pour la victoire du PSG en Ligue des champions pic.twitter.com/NYNNiSbLQS — ICI Breizh Izel (@icibreizhizel) May 30, 2026

Aya Nakamura sort un maillot avec la deuxième étoile

Au stade de France, Aya Nakamura a appris la bonne nouvelle pendant son concert. Elle a mis sur pause son show pour présenter à ses fans un maillot du PSG orné de deux étoiles.

En plein concert au Stade de France, Aya Nakamura a célébré la victoire des Parisiens en Ligue des Champions en présentant au public le maillot aux 2 étoiles ! ✨😍👊 pic.twitter.com/PKGUUhtuf8 — Fun Radio France (@funradio_fr) May 30, 2026

PSG fans found a good luck charm in the streets of Paris today pic.twitter.com/SrvwAJizp2 — COPA90 (@Copa90) May 30, 2026

Dans la ville de Poissy, le maire (EPR) Karl Olive, grand fan de foot, a été aperçu sur le capot d’une voiture, en train de célébrer la victoire du PSG. Le centre d’entraînement des Parisiens est situé dans cette charmante ville des Yvelines.

https://x.com/A_Oberdorff/status/2061006945151000828?s=20

La fête a du être moins belle à Marseille.

Jolie audience pour la finale de Ligue des champions