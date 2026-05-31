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Champ-de-Mars, Élysée, Parc des Princes... Le programme des célébrations après le sacre du PSG

QB
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Où le PSG va-t-il fêter son titre ?

Que la fête recommence ! Paris va à nouveau fêter ses champions d’Europe, ce dimanche, au lendemain de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions. Le rendez-vous est donné au Champ-de-Mars, devant la tour Eiffel, à partir de 14h. « Les joueurs traverseront le Champ-de-Mars sur un proscenium de 450 mètres de long et présenteront le trophée de la Ligue des champions à leur public », annonce le club. Des performances musicales permettront au public de patienter. Entre 85 000 et 90 000 personnes pourront participer à ce moment de communion.

Luis Enrique et ses joueurs prendront ensuite la direction de l’Élysée, à partir de 18h10, pour être reçus par le président de la République Emmanuel Macron. Ils finiront cette journée au Parc des Princes, où ils retrouveront leurs supporters. « Dans la matinée du dimanche, tous les abonnés recevront gratuitement un billet pour accéder au stade, disponible automatiquement depuis leur compte billetterie. Les billets encore disponibles seront mis en vente pour les membres du programme de fidélité MyParis Premium », précise le PSG. Les portes ouvriront à 19h30.

Arsenal aura aussi droit à sa parade… mais pour la Premier League.

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