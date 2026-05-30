La promesse folle de Désiré Doué après le sacre du PSG

Le back-to-back. Champion d’Europe en titre, le PSG a conservé sa couronne en battant Arsenal aux tirs au but ce samedi à Budapest. Le club de la capitale entre dans l’histoire puisqu’aucun club n’avait réalisé cette performance depuis le Real Madrid de Zinédine Zidane. « J’ai pas les mots, a réagi Désiré Doué, à chaud, sur M6. La première c’était exceptionnel, mais on avait cette envie, plus que tout, d’aller chercher la deuxième et d’écrire l’histoire encore une fois, d’entrer dans la légende. C’est ce qu’on a fait. »

L’attaquant du PSG a tenu à saluer le rôle des supporters dans cette nouvelle épopée : « On les remercie. Toute la saison, ils sont là. Depuis que le PSG existe, ils sont là, ils nous poussent, dans les moments difficiles, dans les bons moments. Ce soir, on les remercie. » Sur un petit nuage, il a conclu en se lâchant un peu plus : « J’aime trop ce club, j’aime trop ce club. Et c’est pas fini ! On va continuer à bosser et on ira chercher la troisième ! »

L’Europe a peur.

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