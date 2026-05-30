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Kylian Mbappé remporte quand même un trophée en Ligue des champions cette saison

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Mbappé remporte quand même un trophée en Ligue des champions

Un petit lot de consolation. Pendant que ses anciens coéquipiers du PSG soulevaient leur deuxième coupe aux grandes oreilles en l’espace de douze mois, Kylian Mbappé attend toujours son tour. Malgré l’élimination du Real Madrid dès les quarts de finale, l’attaquant des Bleus aura marqué cette édition de son empreinte avec 15 buts, ce qui lui permet de repartir avec le titre de meilleur buteur.

Il n’y avait pas beaucoup de suspense : son dauphin Harry Kane (14 buts) n’était pas concerné par la finale, et la principale menace, Khvicha Kvaratskhelia, affichait 10 réalisations au coup d’envoi. Le Français avait déjà remporté ce titre honorifique en 2024, en le partageant avec Kane. Du côté des passeurs, Michael Olise (Bayern) et Vinícius (Real Madrid) resteront les références de cette saison avec huit passes décisives.

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