Nouvelle récompense pour Kylian Mbappé

Le Kyk’s qu’il vous faut. Alors que le désamour entre les supporters du Real Madrid et Kylian Mbappé est plus que simplement prononcé, le Français vient de recevoir une distinction qui ne devrait pas ravir tous les Madrilènes. Dans un tweet paru dans l’après-midi, le club merengue a ainsi indiqué que le capitaine de l’équipe de France avait reçu le prix du « Joueur Cinq Étoiles » de la saison. Une façon de désigner le meilleur joueur du Real cette année.

Reçu deux sur deux

Cette récompense vient saluer une saison où Kyky de Bondy a fini meilleur buteur du championnat d’Espagne avec 25 réalisations et où il devrait en faire de même en Ligue des champions avec 15 buts, à moins que Khvicha Kvaratskhelia n’en claque cinq contre Arsenal en finale.

Après avoir remporté ce prix de façon mensuelle à quatre reprises, Mbappé décroche donc celui de l’année entière. Une deuxième consécration consécutive pour le Français, qui avait déjà été mis à l’honneur de cette façon la saison passée.

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