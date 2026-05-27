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Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs

OC
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Frappé par un parent, un entraîneur admis en soins intensifs

Nouvel épisode de violence dans le foot amateur. Un entraîneur du club de Six-Fours Le Brusc a été frappé par un parent lors d’un tournoi organisé par le club du Var dimanche 24 mai. Selon les faits rapportés par ICI Provence, l’éducateur de 48 ans a été violemment pris à partie par le père d’un joueur de l’équipe adverse et frappé au visage. Victime de multiples fractures et d’un hématome cérébral, il a été transféré en soins intensifs à l’hôpital Sainte-Anne de Toulon.

Un rassemblement en guise de soutien

Le club de Six-Fours Le Brusc a publié un communiqué pour condamner «  avec la plus grande fermeté les actes d’une extrême gravité survenus hier (dimanche). » Pour manifester leur soutien à « Ben », 150 personnes se sont rassemblées avec des banderoles devant l’hôpital Sainte-Anne le soir même. Une enquête a par ailleurs été ouverte par le commissariat de Sanary-sur-Mer.

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Comme le rappelle le club de Six-Fours Le Brusc : «  La violence n’a pas sa place dans le foot, ni dans notre société. »

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OC

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