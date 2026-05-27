S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Hull City

Promu en Premier League, l’entraîneur de Hull City reconnaît qu’il a failli à sa mission

TC
8 Réactions
Promu en Premier League, l&rsquo;entraîneur de Hull City reconnaît qu&rsquo;il a failli à sa mission

Une défaite au goût de victoire. Alors que les joueurs de Hull City célèbrent depuis un balcon leur folle remontée en Premier League après des barrages tronqués par le « Spygate », le coach bosnien des Tigers, Sergej Jakirović, a annoncé avoir failli à son devoir du début de saison. « Je veux m’excuser. Je suis arrivé ici avec une seule mission : maintenir Hull en Championship… j’ai échoué », avant de prendre tout le monde à revers en s’exclamant : « On va en Premier League ! »

Sorti des enfers

Des célébrations joyeuses pour les sixièmes de Championship, qui ont décroché leur ticket pour la montée dans les derniers instants de la finale de play-off contre Middlesbrough (1-0). Après plus de neuf saisons dans les bas-fonds du football anglais, c’est donc une histoire d’espion qui aura permis à Hull de retrouver l’élite du football anglais.

Hulla-oops.

Le 6e de Championship monte en Premier League

TC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel

Le 19 juillet 2013, Julie Michel, une jeune Auxerroise de 27 ans partie seule sur les routes du Sud-Ouest, disparaissait dans les Pyrénées, laissant derrière elle sa voiture, quelques indices attestant d'une inquiétante emprise sectaire et beaucoup de mystères. Douze ans plus tard, la justice vient de rouvrir l'enquête sur ce cold case tombé dans l'oubli.

Les grands récits de Society: L'affaire Julie Michel
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

00
Revivez Saint-Étienne - Nice (0-0)
Revivez Saint-Étienne - Nice (0-0)

Revivez Saint-Étienne - Nice (0-0)

Revivez Saint-Étienne - Nice (0-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.