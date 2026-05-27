Promu en Premier League, l’entraîneur de Hull City reconnaît qu’il a failli à sa mission

Une défaite au goût de victoire. Alors que les joueurs de Hull City célèbrent depuis un balcon leur folle remontée en Premier League après des barrages tronqués par le « Spygate », le coach bosnien des Tigers, Sergej Jakirović, a annoncé avoir failli à son devoir du début de saison. « Je veux m’excuser. Je suis arrivé ici avec une seule mission : maintenir Hull en Championship… j’ai échoué », avant de prendre tout le monde à revers en s’exclamant : « On va en Premier League ! »

Hull City manager Sergey Jakirovic🗣️ “I came here to keep Hull in the Championship… I failed” “WE GO TO PREMIER LEAGUE!” 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/9Y3Ck3zgp0 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) May 26, 2026

Sorti des enfers

Des célébrations joyeuses pour les sixièmes de Championship, qui ont décroché leur ticket pour la montée dans les derniers instants de la finale de play-off contre Middlesbrough (1-0). Après plus de neuf saisons dans les bas-fonds du football anglais, c’est donc une histoire d’espion qui aura permis à Hull de retrouver l’élite du football anglais.

Hulla-oops.

Le 6e de Championship monte en Premier League