La participation d'Hicham Boudaoui à la Coupe du monde en suspens ?

Une fin de saison en dents de scie. Sélectionné par Vladimir Petković pour la Coupe du monde, l’international algérien Hicham Boudaoui n’a pas encore rejoint les Fennecs pour préparer la Coupe du monde.

Malgré l’imbroglio autour de la présence des mondialistes pour ce barrage d’accession en Ligue 1 contre l’AS Saint-Etienne, le Niçois était bien présent sur la pelouse de Geoffroy-Guichard ce mardi soir. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que sa soirée a été oubliable sur le plan collectif comme individuel.

Un choc rédhibitoire en vue du Mondial ?

Dès la quatrième minute de cette rencontre ennuyante, Boudaoui reste au sol. Le milieu de terrain du GYM est touché à la mâchoire suite à un duel avec Abdoulaye Kanté. K.O. pendant plusieurs minutes, l’Aiglon se relève et tente de poursuivre la rencontre avant d’être pris de vertiges.

Il laissera finalement sa place à Charles Vanhoutte en se tenant les cervicales lors de sa sortie. Aucun diagnostic n’a été partagé à cette heure par l’OGC Nice, mais la participation de l’Algérien à la Coupe du monde pourrait bien être remise en question dans les jours à venir.

Et dire qu’à un poil de fesse, il n’aurait pas participé à cette rencontre…

Revivez Saint-Étienne - Nice (0-0)