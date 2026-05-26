Le SCO rend hommage à Néa, 15 ans, décédé ce week-end

C’est une bien triste nouvelle que le football français et particulièrement angevin a apprise ce week-end. Néa, un jeune footballeur de 15 ans, évoluant au Sporting club angevin, est décédé ce week-end. D’après Ouest-France, il se serait tragiquement noyé dans le Loir, à Soucelles, une commune proche d’Angers, alors qu’il devait rejoindre ses coéquipiers pour participer à un tournoi dans la ville de Chalonnes.

L’hommage du SCO

C’est une nouvelle bouleversante qui a touché le club phare du département. À travers une publication sur son compte X, le SCO Angers a tenu « à adresser ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches » ainsi qu’à son club partenaire du SCA.

Angers SCO a appris avec une immense tristesse le décès de Nea, joueur d'Angers SCA, à l'âge de 15 ans 🕊️ Le Club adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu'à notre club partenaire du SCA 🖤 pic.twitter.com/f7FFbPbu1g — Angers SCO (@AngersSCO) May 26, 2026

Pour soutenir sa famille, une cagnotte a également été lancée afin de préparer « une cérémonie dans les meilleures conditions », explique son club du SCA.

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