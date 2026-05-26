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Jarrod Bowen s'excuse auprès des fans de West Ham

OC
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Jarrod Bowen s'excuse auprès des fans de West Ham

Ça ressemble à des adieux. Relégué avec West Ham en Championship à l’issue de la saison, Jarrod Bowen passe aux excuses envers ses supporters. Le capitaine des Hammers s’est dit ressentir « de la gêne et de la douleur  » ce mardi sur Instagram, après la descente des siens. « Je pourrais écrire des pages et des pages pour essayer d’expliquer où tout a déraillé cette saison, mais honnêtement, je vous dois simplement des excuses. Nous n’avons tout simplement pas été à la hauteur. C’est aussi simple que ça. Et c’est pour ça que la saison s’est terminée ainsi. »

Vers un départ à contrecœur ?

Chouchou du public de West Ham et devenu l’une des figures du club depuis son arrivée en 2020, l’avenir de Jarrod Bowen est incertain. « Ce club a sa place en Premier League et mérite d’y revenir dès que possible » a écrit l’ailier anglais, mais rien ne dit qu’il sera là la saison prochaine pour relever les Hammers. Selon le Telegraph, le club londonien doit vendre pour 150 millions d’euros cet été, et Bowen représente l’une des plus belles valeurs marchandes du club. Si son désir est de continuer à écrire l’histoire de West Ham, la plus grande aide qu’il pourrait leur offrir serait peut-être de partir contre un beau chèque.

Le « Bowen’s on fire  » s’étendra-t-il au en dehors du London Stadium ?

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OC

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